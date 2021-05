Baumgartner: EM-Teilnahme dank Blitzheilung

Einer der gestandenen Spieler ist David Alaba, dessen Transfer zu Real Madrid am Freitagabend offiziell wurde. „Es gibt Schlechteres, als Bayern und Real in seinem Werdegang zu haben“, meinte Baumgartner. „Was er in seiner Karriere geleistet hat, ist unglaublich. Jeder Österreicher kann stolz sein, dass wir so einen Spieler haben. Ich bin stolz, dass ich mit ihm trainieren und Karten spielen darf.“