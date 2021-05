Alaba erklärt seine Entscheidung für Real Madrid

David Alaba hat sich am Samstag im EM-Trainingslager der österreichischen Nationalmannschaft in Bad Tatzmannsdorf begeistert über seinen neuen Arbeitgeber Real Madrid geäußert. „Da geht für mich persönlich auch ein Traum in Erfüllung“, sagte der 28-Jährige. Die Madrilenen würden in der Fußball-Geschichte „ganz oben“ stehen. Viele junge Spieler würden davon träumen, für Real Madrid zu spielen. „Das ist schon etwas Besonderes.“