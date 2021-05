Klavierspiel ganz ohne Noten

80 Prozent der Menschen, die Klavierspielen lernen wollen, scheitern am Notenlesen. Alternativ zum Unterricht verwendet man häufig Apps. Diese sind aber oft schwer verständlich, auf Noten aufgebaut und auf Feedback eines Lehrers angewiesen. Das Erfolgserlebnis lässt meist zu wünschen übrig. Mario Aiwasian, Start-up-Gründer von „Wunderkind“, hat sein neues Konzept nun mit Klavierpädagogen des Mozarteums Salzburg sowie der Lang Lang Foundation in New York entwickelt und umgesetzt.