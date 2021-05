Altschneefelder - die unterschätzte Gefahr am Berg

Ein Toter und ein Schwerverletzter: Abstürze forderten am Freitag einen hohen Blutzoll in den Tiroler Bergen. Laut Experten stellen Altschneefelder im Frühjahr, wie sie den Verunglückten zum Verhängnis wurden, eine unterschätzte Gefahr dar. Sie wird die Wanderer in dieser Sommersaison noch bis in den Juli hinein begleiten.