Schwer verletzt: Wanderer (51) stürzt 150 Meter ab

Mit dem Tod endete - wie berichtet - am Freitag eine Tour für einen deutschen Alpinisten im Gebiet von Gschnitz im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land. Mit schweren Verletzungen kam indes ein 54-jähriger Landsmann bei einer Tour auf die Seekarspitze in Eben am Achensee (Bezirk Schwaz) davon. Der Mann war zuvor rund 150 Meter abgerutscht.