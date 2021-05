16-jähriger Motorradlenker stirbt nach Unfall

Es war eine Verkettung folgenschwerer Ereignisse: Gegen 22.00 Uhr fuhr eine 53-jährige Pkw-Lenkerin aus Graz am Dienstag auf der Maggstraße in Richtung Liebenau. Zur selben Zeit war der 16-jährige Grazer mit einem Leichtmotorrad am Köglerweg in Richtung stadtauswärts unterwegs. Er wollte die Kreuzung mit der Maggstraße geradeaus überqueren.