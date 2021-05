Uni Graz feierte Sponsion am Sportplatz

In der Aula der Uni Graz, wo die Fakultäten traditionellerweise den Studienabschluss ihrer Absolventen feiern, war es in den vergangenen Monaten still: Das Coronavirus ließ auch das „Gaudeamus igitur“ verstummen. Am Mittwoch haben nach längerer Pause seit dem Herbst wieder rund 60 Absolventinnen und Absolventen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät im Beisein ihrer Angehörigen ihre Sponsionsrolle bekommen - nach den geltenden Sicherheitsbedingungen, in zwei Durchgängen, im Freien bei strahlendem Sonnenschein, wie es vonseiten der Universität Graz hieß.