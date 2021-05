Familienbetrieb fertigt Elemente für Cuxhafen

Das Kärntner Familienunternehmen „Kohlbach-Gruppe“ - mit Standorten in ganz Europa - hat einen beachtlichen Großauftrag an Land gezogen. Für das neue Holz-Heizkraftwerk, das im deutschen Cuxhafen entsteht, fertigt die Firma Elemente an, die in ein Gebäude, das wie ein Schiff aussehen soll, verbaut werden.