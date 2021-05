Corona hält auch die Zollbeamten in Atem

Praktisch jeder Lebensbereich war und ist vom Virus in irgendeiner Form betroffen – so auch die Finanzbehörde. So sanken zum Beispiel vom ersten aufs zweite Quartal 2020 die Einnahmen von Bier- und Alkoholsteuer jeweils um knapp die Hälfe, jene der Mineralöl-Steuer um rund ein Drittel.