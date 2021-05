Landjugend sorgt für gute Aussichten

Sie packen tatkräftig an und gestalten Niederösterreich! Die Landjugend hat ihre Ortsgruppen am Pfingstwochenende für wirklich großartige Leistungen im Rahmen des Projektmarathons 2020 ausgezeichnet. Das Team aus Göstling an der Ybbs holte sich mit ihrem Projekt „AussichtsReich“ den Landessieg.