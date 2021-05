Klagenfurt-Busse sollen im 10-Minuten-Takt fahren

Keine großen Parkflächen mehr

„Bisher parken Busse oft vier Stunden lang am Heiligengeistplatz. Im neuen Konzept sind sie permanent in Bewegung.“ Die großen Parkflächen verschwinden. Künftig streifen Busse den Platz nur. Die Himmelsrichtungen werden die Ziele bestimmen. Smole: „St. Veit liegt etwa im Norden von Klagenfurt, darum wird die Haltestelle nördlich sein. So geht’s auch mit anderen Zielen.“