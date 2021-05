16-jährige Pilato knackt 50-m-Brust-Weltrekord

Die Titel am Samstag gingen bei den Frauen über 100 m Kraul an die Niederländerin Femke Heemskerk, über 200 m Lagen an die Israelin Anastasia Gorbenko sowie bei den Männern über 50 m Brust an den Briten Adam Peaty, über 200 m Rücken an den Russen Jewgeni Rylow und über 800 m Kraul an den Ukrainer Mychajlo Romanschuk. Die 4 x 100 m-Kraul-Mixed-Staffel holte sich Großbritannien.