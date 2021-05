Ab 15.30 Uhr LIVE: Der Tag der Entscheidungen!

In Deutschlands Bundesliga steht heute der 34. und letzte Spieltag an. Dabei wird den Fußball-Fans noch einiges geboten: die Entscheidung über den zweiten Absteiger und den Teilnehmer an der neuen Conference League, die Rekordjagd von Robert Lewandowski, der Abschied von David Alaba. Und einige von ihnen dürfen - nach knapp sieben Monaten Geisterkulisse - sogar wieder in den Stadien dabei sein. Hier bei uns im sportkrone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts von all diesen Spielen!