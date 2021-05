Ein Schlag ins Gesicht der NÖ-Florianis!

So darf man mit der Feuerwehr nicht umgehen! „Wir lassen die Feuerwehr nicht im Stich“, tönte die hohe Politik aus Wien, als klar war, dass es eine wirksame Impfung gegen Covid-19 gibt. Dieses Versprechen machte Sinn: Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr helfen zu jeder Tages- und Nachtzeit, rücken auch bei eisigen Temperaturen oder Sturm aus, um Menschen in Not zu helfen. Was dann passierte, ist eine Frechheit!