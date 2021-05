Steven Gerrard vor Paul Scholes: Fans schäumen

Freilich: Auch auf prominente Fürsprecher darf Gerrard, 2005 Champions-League-Sieger mit Liverpool, in der hitzigen Debatte vertrauen. Einer davon: sein ehemaliger Kollege Peter Crouch. Er schreibt allen Kritikern der Entscheidung, Gerrard in die Hall of Fame aufzunehmen, ins Stammbuch: „Er (Gerrard, Anm.) ist absolut der beste Spieler aller Zeiten in der Liga.“ Allerdings - Überraschung! - erntet er dafür auch wiederum kontroversielle Kommentar-Diskussionen.