Ausbildung an Krankenpflege-Schule läuft weiter

Im Sinne der Schüler, die hier ihre Qualifikationen erwerben und bereits wichtige Teile ihrer Ausbildung absolviert haben, arbeite man intensiv an der rechtlichen Klärung der Situation mit dem Land Steiermark, heißt es in einer Aussendung. Denn entzogen worden sei nur die Bewilligung für die Führung einer Schule mit Standort Haushamerstraße in Seiersberg, der seit 2018 ohnehin nicht mehr existiert.