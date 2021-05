Antrag auf Verlängerung des Ibiza-U-Ausschusses

„Erschreckend“ sei, dass die Grünen nun einen Beitrag leisten, den Untersuchungsausschuss abzuwürgen und damit aus Koalitionsräson ihre Werte aufgeben, so NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper. Dennoch bringe man einen Antrag auf Verlängerung ein, über den am Donnerstag abgestimmt wird, so Kripser: „Die Hoffnung lebt, dass die Grünen zu ihrer DNA zurückfinden.“