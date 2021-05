Wien: Streit um Stofftier endet mit Messerangriff

Es ging um ein Stofftier und endete für einen der beiden Beteiligten im Krankenhaus: Ein Streit zweier Brüder im Alter von 15 und 17 Jahren gipfelte am Mittwochnachmittag in Wien in einer Messerattacke. Der Jüngere fügte dem Älteren dabei eine Schnittwunde am Arm zu, das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 15-jährige flüchtete nach der Tat.