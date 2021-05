Tirols Gastronomen fühlen sich „wie neugeboren“

„Hauptsache offen“

Licht am Ende des Tunnels sieht Alexander Sterchele, Chef von der Bar Centrale in der Maria-Theresien-Straße. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder aufsperren dürfen. Es fühlt sich an wie neugeboren. Wir starten wieder bei null.“ Die Maßnahmen seien teils schon schwierig. Aber: „Hauptsache offen.“