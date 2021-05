Linzerie öffnet nach Sanierung pünktlich Pforten

330 Tonnen Stahl, 4200m² Glas sowie eine Kabelleitungslänge von 175 Kilometern wurden in den denkmalgeschützten Objekten und Verbindungsbauten in den letzten zwei Jahren verbaut. Ehe jetzt die Linzerie in neuem Glanz erstrahlt – viel heller und freundlicher als ihre Vorgängerin, die Arkade. Auf knapp 8000m² laden nun 30…Handels- und Gastronomiebetriebe zum Flanieren, Gustieren, Schlemmen und vor allem Shoppen ein.