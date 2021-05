SK Rapid: Warum bäumte sich keiner auf?

Aber: Nach drei Liga-Pleiten in Folge ist das Momentum weg. Noch schlimmer: Was ist mit Rapids Mentalität passiert? Ob in Graz (1:1), Wolfsberg (4:3), gegen Salzburg (1:1) oder beim LASK (1:1) - oft hat man nach Rückständen nicht verloren. Da lobte Kühbauer die größte Stärke, den Teamgeist, dass „man immer an sich glaubt, nie aufgibt“. Doch am Sonntag gab sich Rapid schon nach dem 1:1-Ausgleich auf, verlor den Glauben, somit 1:4.