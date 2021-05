Vollbetrieb in Schulen ++ Überfall wegen Pokémon

Am Montag beginnt in Österreichs Schulen nach dem Schicht- bzw. Fernunterricht der vergangenen Monate wieder der Vollbetrieb in der Klasse. Und: Nach einem Überfall wegen Pokémon zieht ein Supermarkt nun die Notbremse. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Anna Illenberger.