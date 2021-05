Weitere Chefs bitten zu Stich

In Salzburgs Betrieben nimmt das Impfgeschehen nun Fahrt auf: In der kommenden Woche starten die groß angelegten Vakzin-Aktionen bei den Lebensmittelriesen Spar, REWE oder auch Hofer. Indes sind in den Orten keine weiteren Impf-Pilotprojekte für die Tourismusmitarbeiter, wie etwa in St. Johann, geplant.