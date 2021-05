Pflegeheimbett in Flammen: Mann schwerst verletzt

Das Feuer war in dem Wohnheim in der Arbeitergasse ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr rief Alarmstufe 2 aus und rückte mit 66 Mann und 16 Fahrzeugen zum Brandort aus. Fest steht bislang, dass das Bett eines 67 Jahre alten Bewohners zu brennen begonnen hatte. „Der Bewohner ist sehr schwer verletzt worden“, berichtete ein Sprecher der Berufsfeuerwehr am Samstag. Er erlitt schwere Verbrennungen am Oberkörper und wurde „im kritischen Zustand“ ins Krankenhaus gebracht, hieß es seitens der Berufsrettung.