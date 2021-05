Deutsche Bundesliga heute ab 15:30 Uhr LIVE

Hit am Sonntag in Leipzig

Der Hit steigt morgen in Leipzig, wo Wolfsburg mit Trainer Oliver Glasner mit einem Sieg die Champions-League-Qualifikation fix in der Tasche hat. Meister Bayern will heute in Freiburg Robert Lewandowski unterstützen. Dem Polen fehlt noch ein Treffer auf den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72.