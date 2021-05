Grüne fordern zum Boykott von WKO-Beiträgen auf

Fridays for Future kündigten Protest an

Am Freitagnachmittag finden vor der Wirtschaftskammer in Wien-Wieden sowie an mehreren weiteren Kammerstandorten wie Salzburg, Linz und Graz Demos von Fridays for Future statt. Auch sie richten sich gegen die Klimapolitik der WKO. In Wien werden rund hundert Teilnehmer erwartet, hieß es am Freitag.