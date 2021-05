Der Operationssaal wird zur „künstlichen Welt“

Was in der Computerspiel-Branche längst etabliert ist, hält nun auch Einzug in die Medizin: Künstliche Realität (virtual reality, VR) bzw. „Erweiterte Realität“ (augmented reality). Dabei taucht man mittels einer speziellen Brille entweder in ein künstlich geschaffenes Umfeld ein oder nutzt das Zusammenspiel zwischen digitaler und realer Welt. Zweiteres wird nun erstmals in Österreich von Chirurgen des Herz-Jesu Krankenhaus in Wien für das Einsetzen von künstlichen Schultergelenken verwendet. Dies ermöglicht neben der genauen Planung eine noch exaktere Positionierung der Prothese - entscheidende Faktoren für die Wiederherstellung der optimalen Beweglichkeit. Der Ersatz des Schultergelenks ist komplizierter als Knie oder Hüfte. „Das Schulterblatt ist sehr schmal und bietet wenig Möglichkeiten, die Prothese am Knochen zu verankern“, erklärt Prim. Dr. Gerald Loho, Vorstand der II. Orthopädische Abteilung am Herz-Jesu Krankenhaus. Hier bietet die moderne Technik enorme Vorteile.