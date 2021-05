Für kleines Wiener Derby gar im Auto geschlafen

Erst in Salzburg im Finish das Bundesliga-Debüt gefeiert, dann 12 Stunden später beim Zweitliga-Derby in der Startelf gestanden - für Rapids Lukas Sulzbacher ein spezielles Doppel. „Schön, freut mich“, so der Außenverteidiger, der gestern Vormittag im Kellerduell gegen die Young Violets ein 1:1 holte. Der Schlaf im Auto half.