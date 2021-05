Nagelsmann greift durch: RB-Star fliegt aus Kader!

Hinterlässt Nagelsmann Fußstapfen?

Die Messlatte hat sich Nagelsmann vor dem Finale übrigens sehr hoch gelegt. „Ich liebe es, eigene Fußstapfen zu hinterlassen“, hatte der 33-Jährige, der im Sommer zum FC Bayern wechseln wird, bei seinem Amtsantritt in Leipzig betont. Klappt das am Donnerstagabend in Berlin?