Wacker Innsbruck feiert siebten Sieg in Folge

Einzig Ronivaldo (30.) traf per Kopf zum 12. Mal in dieser Saison. Der Brasilianer scheiterte zudem einmal an der Stange (11.) und einmal an der Latte (19.). In der 43. Minute vergab auch noch Lukas Fridrikas einen Elfmeter, fand in Tormann Andreas Zingl seinen Meister. Die Innsbrucker scheiterten zum fünften Mal in dieser Saison vom Punkt.