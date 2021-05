Vermisste Vierbeiner und Tiere zur Vergabe

Der etwa vier Monate junge Kaninchenbub Anubis wurde mit anderen Kaninchen in einem Park ausgesetzt. Er hat sich von dem Schreck erholt und ist bereit, in ein neues schönes Zuhause zu ziehen! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 116 oder per Mail an kleintiervergabe@tierquartier.at