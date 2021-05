Semotan: „Persönlichkeit macht Fotos interessant!“

Sie gehört zu den ganz Großen in der Branche und hat es als Österreicherin sogar geschafft in den USA durchzustarten: Fotografin Elfie Semotan war zu ihrer Zeit auf der ganzen Welt erfolgreich. Elle, VOGUE, Harper‘s Bazaar, … Semotan hat für sie alle schon gearbeitet! Anlässlich ihres 80. Geburtstages gibt es im KunstHaus Wien eine Ausstellung mit einigen ihrer besonderen Werke. Und die kann sich sehen lassen! Denn, sie hat in ihrer Laufbahn schon früh den Mut zum Imperfekten bewiesen und sich getraut anders zu fotografieren, fernab der perfekten Posen, die man heute kennt. Anmerkung: Alle Personen wurden direkt vor dem Dreh negativ auf Covid-19 getestet.