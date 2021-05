Kühbauer zu Aufreger: „Die Sache ist erledigt“

Kann man Titelparty der Bullen verhindern?

Rapid reist zu Red Bull Salzburg und müsste am Mittwoch in Wals-Siezenheim gewinnen, um die Titelparty der „Bullen“ zu verschieben. „Wir brauchen eine Topleistung“, so Kühbauer, „sie haben die größte Qualität!“ Zudem hilft den Hütteldorfern jeder Punkt im Kampf um Platz zwei gegen den LASK und Sturm Graz.