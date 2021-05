Gegner attackiert: Kühbauers „Foul“ im Kabinengang

Der WAC-Routinier war natürlich fassungslos, nahm’s dann aber gestern, einen Tag danach, schon mit einem Lächeln. „Ich will kein Aufhebens drum machen, hab’s schon fast vergessen.“ Auf Wunsch des Spielers verzichtet der WAC auf eine Anzeige bzw. eine offizielle Meldung an die Bundesliga. Und „Küh“ darf nun getrost das machen, was er vor Jahresfrist tat, als Rapid gegen die Wölfe nach klarem Abseits (Arase) mit 2:1 gewann (87.): Da war er damals still wie ein Mäuschen. Jetzt darf er sich zudem auch noch schämen …