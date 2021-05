„Es passiert immer mehr unbewusste Einflussnahme“

Schon jetzt sei es ein profitables Wirtschaftsmodell, so viele Daten wie möglich zu erheben und die Menschen ständig zu beobachten, so Falkner, die das politikwissenschaftliche Zentrum für Europaforschung der Universität Wien leitet und am Dienstag einen Keynote-Vortrag bei der dreitägigen Online-Konferenz „Digital, direkt, demokratisch? Technikfolgenabschätzung und die Zukunft der Demokratie“ hält, die vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) organisiert wird.