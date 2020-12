Nutzerdaten: Facebook auf Konfrontation mit Apple

Facebook eilt Epic Games in „Fortnite“-Zwist mit Apple zur Hilfe

Vorbei sein dürfte der Streit damit noch lange nicht, zumal Facebook am Donnerstag eine weitere Front eröffnete: In einem Blogeintrag vom Donnerstag kündigte das Netzwerk an, dem „Fortnite“-Entwickler Epic Games in dessen Streit mit Apple um App-Store-Abgaben beistehen zu wollen. „Wir glauben, dass Apple sich wettbewerbswidrig verhält, indem es seine Kontrolle über den App Store nutzt, um auf Kosten von App-Entwicklern und kleinen Unternehmen Gewinne zu erzielen“, schreibt Facebook und kündigt an, „im Rechtsstreit mit Epic Games relevante Informationen darüber bereitzustellen, wie sich die Richtlinien von Apple negativ auf Facebook und die Menschen und Unternehmen, die unsere Dienste nutzen, ausgewirkt haben.“ Für das Gericht sei es von entscheidender Bedeutung, die breiteren Auswirkungen der unfairen Richtlinien zu verstehen, die Apple neben vielen anderen Unternehmen auch iOS-Entwicklern auferlegt habe, so Facebook.