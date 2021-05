Rätsel um Tränen nach Polit-Sitzung

Die Gerüchteküche brodelt in Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya: Im Zuge der Gemeinderatssitzung soll es Schreiduelle und Beleidigungen gegeben haben, eine FP-Gemeinderätin sei weinend aus dem Sitzungssaal gelaufen. So wird es in einem Posting geschildert. Wie’s wirklich war, ist allerdings noch unklar