Millionen-Zuschuss friert die Mietpreise ein

Rohstoff-Nachfrage am Weltmarkt treibt Preise

Besonders drastisch ist dabei die Situation am Holzmarkt. Die Preise stiegen in den vergangenen Monaten gewaltig an. Ein Grund: Die USA kaufen derzeit viel in Europa ein. Für die Händler ist der Export lukrativ. Hierzulande schießen deshalb auch im Holzbau die Errichtungskosten in die Höhe.