Polizei will Sillschlucht nun besser überwachen

Eine Party in der Innsbrucker Sillschlucht, bei der sich am Sonntag zwei junge Männer schwer verletzt haben, hat dazu geführt, dass die Polizei dieses Areal besser überwachen will. Es sei bei der Exekutive schon länger bekannt, dass in der felsigen Schlucht regelmäßig Feiern stattfinden - wie auch am Samstag. Es seien zwar auch die Zugänge beobachtet worden, aber nicht ständig. Anzeigen habe es keine gegeben.