Lok-Bergung aus Sillschlucht für zwei Partytiger

Turbulente Nacht auf Sonntag in der Innsbrucker Sillschlucht: Unabhängig voneinander stürzten zwei Deutsche (31 und 25 Jahre) an fast derselben Stelle ab, einer wurde nach einem 15-Meter-Fall schwer verletzt. Ein komplizierter Einsatz für die Bergrettung, die beide Männer per angeforderter Lok aus der Schlucht barg! In Tulfes/Volderberg beendete die Polizei eine Party in einem baufälligen Hotel.