Pkw-Lenker (24) krachte gegen Böschungsmauer

Zwei Libanesen wurden in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall in Schönberg im Stubaital erheblich verletzt: Der Lenker (24) verlor plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in eine Böschungsmauer. Sein Beifahrer (18) konnte sich selbst befreien, Anwohner halfen bei der Bergung des 24-Jährigen.