Tourengeher von einer Lawine 150 Meter mitgerissen

In vielen Tälern herrschen bereits frühsommerliche Temperaturen, auf den Tiroler Bergen noch spätwinterliche Bedingungen - inklusive Lawinengefahr. In den Ötztaler Alpen bei Vent kam es am Samstag zu einem Lawinenabgang, bei dem ein 57-Jähriger erheblich verletzt wurde. Auch im Pitztal ereignete sich ein Lawinenabgang.