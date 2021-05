Frauen in Salzburg zur Prostitution gezwungen

Geködert, eingesperrt und mit Prügeln zu Sex mit unzähligen Männern gezwungen - mindestens vier junge Mädchen sollen in einer Wohnung in der Salzburger Innenstadt ein regelrechtes Martyrium durchlebt haben. Nun klickten für zwei mutmaßliche Menschenhändler in Ungarn durch Spezialeinheiten die Handschellen.