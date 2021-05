England-Legende: Er ist besser als Erling Haaland

Haaland nicht auf diesem Niveau?

Auch Rio Ferdinand, der das Halbfinale als TV-Experte bei „BT Sport“ begleitete, zeigte sich beeindruckt von der Leistung des 20-jährigen Mittelfeldspielers. „Im Moment würde ich sagen, dass Phil Foden der beste junge Spieler der Welt ist, wenn er in Form ist“, so die United-Legende. „Mbappe hat heute nicht gespielt und Haaland hat noch nicht auf diesem Niveau gespielt. Ich sage nicht, dass Foden der beste Spieler ist, aber in diesem Moment hat er die beste Form. Und der hat die Reife, das hat er in dieser Saison und in diesem Spiel gezeigt. Eine unglaubliche Leistung!“