„Heute gibt’s die volle Dosis Anna“

Vier heimische Gesangstalente haben heute, Freitag, noch die Chance auf den Sieg in der TV-Castingshow „Starmania“, darunter die 22-jährige Studentin Anna Buchegger aus Abtenau (ab 20.15 Uhr live in ORF 1). In drei Runden (Best Song, Jury Song, Winner Song) wird jeweils ein Kandidat vom Publikum eliminiert, die Jury ist diesmal nur noch schmückendes Beiwerk.