Auslosung Handball-EM: Das sind Österreichs Gegner

Auslosung der Handball-EM der Männer 2022 in Ungarn und der Slowakei - Vorrunde (13. bis 18. Jänner):

Gruppe A, in Debrecen: Slowenien, Dänemark, Nordmazedonien, Montenegro

Gruppe B, in Budapest: Portugal, Ungarn, Island, Niederlande

Gruppe C, in Szeged: Kroatien, Serbien, Frankreich, Ukraine

Gruppe D, in Bratislava: Deutschland, ÖSTERREICH, Weißrussland, Polen

Gruppe E, in Bratislava: Spanien, Schweden, Tschechien, Bosnien-Herzegowina

Gruppe F, in Kosice: Norwegen, Russland, Slowakei, Litauen