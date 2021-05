Augustiner Bräu: Bierkultur seit 400 Jahren

Limitierter Jahreskrug zum 400er

Zum 400-Jahr-Jubiläum wurde nun der Jahreskrug „1621“ in limitierter Stückzahl aufgelegt. Jeder Krug ist einzeln nummeriert. Handwerklich hergestellt wurde dieser hochwertige 8. Jahreskrug mit Zinndeckel der Augustiner Brauerei Kloster Mülln zu Salzburg in einer limitierten Auflage von nur 400 Stück. Für die Produktion zeichnen wiederum die KING-Werke in Höhr-Grenzhausen verantwortlich. Erhältlich ab Mitte Juli im Bräu oder in unserem Online-Shop!