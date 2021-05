Wirbel um TV-Sager: Nun hat Aogo Erklärungsbedarf

Zur Erläuterung: „Bis zum Vergasen“ fand Eingang in den Wortschatz vieler zur Zeit des 1. Weltkrieges, als es an den Fronten immer öfter zum systematischen Einsatz von Giftgas kam, um die feindlichen Soldaten zu töten bzw. kampfunfähig zu machen. In der Nazi-Zeit kam dann noch die massenhafte Ermordung von Millionen Menschen in den Gaskammern dazu …