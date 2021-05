Neuer „Landeplatz“ für Bienenfreunde in Graz

Am gestrigen Mittwoch gab es den nächsten Meilenstein: die Eröffnung des allerersten BEEpoints (weitere folgen in Wien, Berlin und München). Mitten in der Grazer Herrengasse gibt es ab sofort diesen einzigartigen Landeplatz für alle Bienen-Freunde. In diesem Info-Geschäftslokal gibt es alles, um die Welt der Bienen besser zu machen – von gratis Blumensamen (für bis zu 50 Quadratmeter) bis zur Beratung für das richtige Anlegen einer Blumenwiese.