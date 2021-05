Schauspieler Willi Herren in Köln beerdigt

Der am 20. April im Alter von 45 Jahren verstorbene deutsche Schauspieler Willi Herren ist am Mittwoch in Köln beigesetzt worden. Wegen der Coronapandemie durften nur 30 Personen an der Beerdigung teilnehmen, darunter seine Kinder Alessia und Stefano. Seine Ehefrau Jasmin, von der er zuletzt getrennt gelebt hatte, war nicht unter den Trauergästen.